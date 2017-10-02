Александр Гулявцев: "Если к ноябрю у "Северстали" не будет результата - уйду"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев в интервью "СЭ" сообщил, что руководство клуба не давит на него, рассказав о целях команды до ноября. Специалист рассказал, при каких условиях он может уйти из команды до конца года.

Отметим, что на данный момент череповчане занимают 8-е место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

- К ноябрю мы должны быть либо в зоне в плей-офф, либо быть совсем рядом с ней. К ноябрю все уже будет ясно, - отметил он. - Это честная позиция. Меня никто не нервирует, никто на меня не давит. Все обговорено заранее. Если не получится – я ухожу.

– Появились ли у вас аккаунты в социальных сетях?

– Нет, не появились. Как-то все это не по мне. Писать, читать, комментировать. Я интернетом пользуюсь, но информационный вал такой, что соцсети только все перегрузят.

– Недавно "Амур" перешел на "канадскую" площадку. Вы не думали пойти таким же путем?

– Если бы меня спросили, то я был бы за переход. Все-таки на маленьких площадках совершенно другие скорости. Это действительно более зрелищно. Конечно, и на них можно играть скучно, но тут уж от соперников зависит. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Александра Гулявцева