Александр Андриевский: "С стороны "Сибири" это нельзя было назвать игрой"

Главный тренер "Сибири" Александр Андриевский после поражения от СКА (0:5) рассказал о том, как команда переживает, что не может выиграть на протяжении 11 матчей подряд.

- Соперники, прямо говоря, были в разных весовых категориях, - отметил Андриевский. - С нашей стороны это нельзя назвать игрой. И сказать больше ничего. Проиграли во всех компонентах. СКА был сильнее, так что результат закономерен.

- Что сказать ребятам в такой ситуации, когда команда проигрывает 11 подряд?

- До Минска долетим - придумаем. Но на самом деле, все ребята - профессиональные хоккеисты. Они, на минуточку, получают за это деньги. Никто не хочет проигрывать. Тем более, в такой длинной серии. (Игорь Новиков)