"Ак Барс" поздравил Билялетдинова с 62-летием

"Ак Барс" в Твиттере поздравил с днем рождения главного тренера команды Зинэтулу Билялетдинова. Сегодня, 13 марта, специалисту исполняется 62 года.
"Поздравляем Зинэтулу Хайдяровича с этим прекрасным днем! Желаем крепкого здоровья семейного благополучия, новых ярких побед, удачи во всех начинаниях, любви близких людей!", – говорится в поздравлении казанского клуба.
Напомним, Билялетдинов возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 год, после чего работал со сборной России до марта 2014 года. В июле того же года он вернулся в команду из Казани. Под его руководством "Ак Барс" стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
В этом розыгрыше плей-офф казанцы вышли в 1/4 финала. Соперник команды Билялетдинова по этой стадии турнира еще не определен. Матчи состоятся 16, 17, 20, 21, 23, 25 и 27 марта (начиная с пятой игры, если понадобится).
Сегодня день рождения празднует главный тренер нашей команды – Зинэтула Хайдярович Билялетдинов! Поздравляем Зинэтулу Хайдяровича с этим прекрасным днём! Желаем крепкого здоровья семейного благополучия, новых ярких побед, удачи во всех начинаниях, любви близких людей!🎂 pic.twitter.com/ZJP4E8lAqD– ХК Ак Барс (@hcakbars) 13 марта 2018 г.