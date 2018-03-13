"Ак Барс" поздравил Билялетдинова с 62-летием

"Ак Барс" в Твиттере поздравил с днем рождения главного тренера команды Зинэтулу Билялетдинова. Сегодня, 13 марта, специалисту исполняется 62 года.

"Поздравляем Зинэтулу Хайдяровича с этим прекрасным днем! Желаем крепкого здоровья семейного благополучия, новых ярких побед, удачи во всех начинаниях, любви близких людей!", – говорится в поздравлении казанского клуба.

Напомним, Билялетдинов возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 год, после чего работал со сборной России до марта 2014 года. В июле того же года он вернулся в команду из Казани. Под его руководством "Ак Барс" стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В этом розыгрыше плей-офф казанцы вышли в 1/4 финала. Соперник команды Билялетдинова по этой стадии турнира еще не определен. Матчи состоятся 16, 17, 20, 21, 23, 25 и 27 марта (начиная с пятой игры, если понадобится).