Агент Калинина: "Приоритетом для Сергея при переходе в СКА стала Олимпиада"

Агент нападающего Сергея Калинина Валерий Холин отметил, что приоритетом при переходе в СКА для игрока была Олимпиада-2018. Он также добавил, что у 26-летнего хоккеиста было достаточно предложений из-за океана. Калинин подписал с петербургским клубом трехлетний контракт.

– Приоритетом для Сергея стала Олимпиада, – подчеркнул Холин. – Калинин – патриот, и задачи страны для него – главное. Предложений из-за океана было достаточно. Это был непростой процесс, но он принял правильное решение. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сергей Калинин перешел в СКА