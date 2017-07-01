Сергей Калинин перешел в СКА

СКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Сергеем Калининым. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на три года.

Минувший сезон форвард провел в "Нью Джерси" и "Торонто Марлис".

Отметим, что в апреле 2017 года СКА совершил обмен с "Авангардом", в результате чего получил права на Калинина. Игрок является чемпионом мира-2014, бронзовым медалистом мирового первенства 2016 года. В составе молодежной сборной страны он выиграл ЧМ-2011.