Сергей Калинин перешел в СКА

СКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Сергеем Калининым. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на три года.
Минувший сезон форвард провел в "Нью Джерси" и "Торонто Марлис".
Отметим, что в апреле 2017 года СКА совершил обмен с "Авангардом", в результате чего получил права на Калинина. Игрок является чемпионом мира-2014, бронзовым медалистом мирового первенства 2016 года. В составе молодежной сборной страны он выиграл ЧМ-2011.
Нападающий сборной России, чемпион мира-2014 Сергей Калинин стал игроком СКА!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 июля 2017 г.
Приветствуем нашего новичка!https://t.co/CUioYjbVQb pic.twitter.com/6elCJipWhr