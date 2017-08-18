Агент Хохлачева: "Верю в то, что Александр станет лидером атаки в "Спартаке"

Агент нападающего Александра Хохлачева Алексей Дементьев прокомментировал переход своего клиента из СКА в "Спартак".

– С приобретением Александра Хохлачева "Спартак" серьезно усилил линию атаки. Я верю в то, что Александр станет лидером атаки в московском клубе. Насчет компенсации ничего сказать не могу – меня больше заботит Хохлачев. Александр может быть эффективен на любой позиции в атаке, слева, справа и тем более в центре. Прекрасно выигрывает вбрасывания. Видение площадки, характер и все его положительные качества он раскроет в полной мере с достаточным игровым временем, на которое очень сильно стоит надеяться в "Спартаке", – отметил Дементьев.

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