"Адмирал" проиграл "Куньлуню" в первом матче под руководством Разина

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" на выезде переиграл "Адмирал" со счетом 2:0. В составе победителей отличились нападающие Брэндон Йип и Лукас Лессио.

Отметим, что эта встреча была первой для нового главного тренера "моряков" Андрея Разина. Это поражение стало для дальневосточников пятым кряду.

Напомним что "Адмирал" в последнее время испытывает финансовые проблемы. Клуб покинули 5 игроков, среди которых, нападающий Владимир Ткачев, вратарь Иван Налимов, защитник Оскар Бартулис и форварды Павел Макаренко и Дмитрий Саюстов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Куньлунь" (Пекин) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Йип – 7 (Кейн), 4:25 – 0:1. Лессио – 5 (Брюле, Бек), 59:12 – 0:2.

Вратари: Бобков (57:53 – 59:12) – Хелльберг.

Штраф: 14 – 22.

Броски: 28 (12+6+10) – 29 (6+16+7).

Судьи: Акузовский, Оленин.

29 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".

Турнирная таблица КХЛ //

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