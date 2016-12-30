"Адмирал" подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ в 2018 году

"Адмирал" направил в КХЛ письмо с просбьой рассмотреть возможность проведения Матча звезд 2018 года во Владивостоке, сообщает пресс-служба команды. По мнению клуба, организация мероприятия поможет развитию хоккея на Дальнем Востоке.

"Хоккейный клуб "Адмирал" просит руководство лиги рассмотреть возможность проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги 2018 года во Владивостоке на домашней арене клуба – КСК "Фетисов Арене". Мы считаем, что в свете двух ближайших зимних Олимпиад в соседних Корее (2018) и Китае (2022), а также стремительном развитии хоккея в Азии и на Дальнем Востоке, было бы здорово и перспективно со всех точек зрения провести звездный поединок именно во Владивостоке.

В своем письме ХК "Адмирал" заверяет, что Владивосток обладает развитой инфраструктурой для организации спортивных мероприятий самого высокого уровня, а стремительно развивающиеся в Приморском крае хоккейные традиции, искренний интерес и любовь жителей, обеспечивающих матчам команды стопроцентную посещаемость, сделают Матч звезд-2018 незабываемым событием для всех его участников", - говорится в заявлении клуба.