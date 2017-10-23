"Адмирал" по буллитам победил "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" на своем льду уступил в серии буллитов "Адмиралу" – 2:3 Б. Решающим стал бросок Виктора Александрова. Его команда прервала серию из двух поражений.

Дальневосточники занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. "Куньлунь", второй раз подряд уступив по буллитам, идет восьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Адмирал" (Владивосток) – 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Блэкер - 1 (бол., Брюле), 23:02 - 1:0. Вольски - 7 (бол., Брюле, Поникаровский), 31:03 - 2:0. Александров - 8 (бол., Макаренко, Блум), 37:59 - 2:1. Саюстов - 4 (Александров), 45:02 - 2:2.

Победный буллит: Александров.

Вратари: Хелльберг - Бобков.

Штраф: 4 - 8.Броски: 36 (9+12+12+3) - 27 (11+8+5+3).

Судьи: Беляев, Оскирко.

23 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.