"Адмирал" по буллитам обыграл "Сочи"

"Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Сочи" со счетом 5:4. Победный бросок исполнил Денис Вихарев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:5 Б (1:3, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Йокипакка - 1 (бол., О`Делл), 3:15 - 1:0. Мерескин - 1 (Мищенко, Бутузов), 4:44 - 1:1. Бутузов - 1 (Вихарев, Патрикеев), 17:12 - 1:2. В. Стрельцов - 1, 17:50 - 1:3. Коллинс - 1 (мен.), 33:17 - 2:3. Воронин - 1 (бол., Дьяков, Глазачев), 45:38 - 2:4. Погоришный - 1 (Шмелев, Бочаров), 48:44 - 3:4. Точицкий - 1 (Полунин, Александров), 55:54 - 4:4.

Победный буллит: Вихарев.

Вратари: Барулин - Серебряков.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 43 (11+14+13+5) - 30 (10+10+10+0).

Судьи: Гофман, Кулаков.

3 сентября. Сочи. ДС "Большой".