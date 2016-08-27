"Адмирал" нанес поражение "Витязю"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" на домашнем льду обыграл "Витязь" со счетом 5:4.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Витязь" (Подольск) – 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)

Голы: Макеев – 1 (Ержабек, Давыдов), 10:39 – 0:1. Иванов – 1 (Глазков), 11:06 – 1:1. Кузнецов – 1 (Сигарев, Ткачев), 11:32 – 2:1. Лугин – 1 (бол., Блум, Ткачев), 19:04 – 3:1. Ткачев – 2 (бол., Блум), 22:44 – 4:1. Копейкин – 1 (Аалтонен), 40:34 – 4:2. Афиногенов – 1 (Макеев, Горак), 46:00 – 4:3. Саюстов – 1 (Саболич), 54:29 – 5:3. Копейкин – 2 (бол., Ержабек, Аалтонен), 58:52 – 5:4.

Вратари: Серебряков – Сятери (58:33).

Штраф: 13 – 15.

Броски: 34 (14+10+10) – 34 (11+9+14).

Судьи: Комаров, Лаврентьев.

27 августа. Владивосток. "Фетисов Арена".