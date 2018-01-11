"Адмирал" нанес "Барысу" восьмое поражение подряд

"Адмирал" обыграл "Барыс" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Владивостока одержала третью победу кряду, в то время как казахстанский клуб не знает побед уже восемь игр подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Артем Земченок, Максим Казаков, в пустые ворота отличился Андрей Алексеев. У гостей единственный гол на счету Антона Сагадеева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" – "Барыс" – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Земченок - 1 (Мищенко), 22:18 - 1:0. Казаков - 7 (Махановский, Фищенко), 44:02 - 2:0. Сагадеев - 3 (Лихотников, Бельгибаев), 50:28 - 2:1. Алексеев - 2 (п.в., Вихарев, Мищенко), 59:14 - 3:1.

Вратари: Бобков - Карлссон (58:53 - 59:14).

Штраф: 18 - 2.

Броски: 25 (9+9+7) - 22 (7+10+5).

Судьи: Кулаков, Наумов.

11 января. Владивосток. "Фетисов Арена".