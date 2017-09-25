28 сэйвов Варламова помогли "Колорадо" переиграть "Миннесоту"

"Колорадо" выиграл у "Миннесоты" в предсезонном матче НХЛ. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отыграл всю встречу и отразил 28 из 29 бросков. Его одноклубник и соотечественник Андрей Миронов сыграл 16 с половиной минут, сделал один силовой прием при показателе полезности "+2".

НХЛ

Предсезонный матч

"Колорадо" - "Миннесота" - 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Голы: Фолиньо (Райлли), 19:21 (0:1, бол). Компер (Тимминс, Уилсон), 34:07 (1:1). Гримальди (Барберио, Джост), 35:29 (2:1). Рантанен (Маккиннон, Андригетто), 46:25 (3:1). Маккиннон (Бэрри, Ландескуг), 52:05 (4:1, бол). Маккиннон (Ландескуг), 56:18 (5:1, бол).