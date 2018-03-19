17-летний форвард "Локомотива" Денисенко заявлен на матч со СКА 13-м нападающим

Стали известны составы команд на третий матч полуфинальной серии Западной конференции "Локомотив" – СКА (счет в серии – 1-1). 17-летний форвард ярославцев Григорий Денисенко, который дебютировал в КХЛ в прошлой встрече, заявлен на нынешнюю игру 13-м форвардом. Вместо него в первой тройке "Локомотива" сыграет канадец Брэндон Козун, пропускавший прошлый матч. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Игра второго раунда плей-офф КХЛ "Локомотив" – СКА начнется в Ярославле в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.