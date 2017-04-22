Жуков - в воротах юниорской сборной России на полуфинал чемпионата мира против Финляндии

Стал известен состав юниорской сборной России на матч 1/2 финала чемпионата мира против сверстников из Финляндии. Место в воротах займет Максим Жуков. Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Жуков (Устименко); Саморуков - Дедов, Чехович - Липанов - Свечников; Рубинчик - Галенюк, Алексеев - Бицадзе - Торопченко; Баранов - Калабушкин, Слепец - Клисунов - Максимов; Преляев, Муранов - Колтыгин - Шашков, Марушев.

Матч Финляндия - Россия состоится сегодня, 22 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.