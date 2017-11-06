Юниорская сборная России обыграла Швецию на Мировом Кубке вызова

Юниорская сборная России (игроки до 17 лет) победила команду Швеции в первом матче группового турнира Мирового Кубка вызова со счетом 4:1. Встреча прошла в канадском Форт-Сент-Джоне.

У россиян шайбы забросили Даниил Гутик, Олег Зайцев, Дмитрий Тювилин и Матвей Гуськов. В шведской сборной гол забил Давид Карлстрем.

В другой встрече группы B Канада (в красном) проиграла Финляндии – 2:4. В группе A Канада (в белом) проиграла Канаде (в черном) со счетом 0:1, а США победили Чехию – 5:2.

Следующющий матч сборная России проведет 7 ноября против Финляндии (начало – в 00:30 по московскому времени).