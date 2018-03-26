Свечников вызван в юниорскую сборную России

Тренерский штаб юниорской сборной России во главе с Александром Зыбиным вызвал 28 хоккеистов на сбор в Новогорск для подготовке к чемпионату мира U-18, который пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Среди вызванных – пять хоккеистов из североамериканских лиг.

Вратари: Амир Мифтахов ("Ирбис", Казань), Даниил Исаев ("Локо", Ярославль), Михаил Исаев ("Ладья", Тольятти);

защитники: Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба – "Локо", Ярославль), Данил Журавлев, Артемий Князев (оба – "Ирбис", Казань), Александр Романов ("Красная Армия", Москва), Данила Галенюк ("СКА-Нева", Санкт-Петербург), Богдан Жиляков ("Динамо", Санкт-Петербург), Даниил Валитов ("Авто", Екатеринбург), Никита Зоркин ("Мамонты Югры", Ханты-Мансийск), Егор Замула ("Калгари Хитмен", Канада), Никита Охотюк ("Оттава 67", Канада);

нападающие: Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Максим Соркин (все – "Красная Армия", Москва), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба – "Динамо", Санкт-Петербург), Владислав Михайлов, Олег Зайцев (оба – МХК "Динамо", Москва), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба – "Мамонты Югры", Ханты-Мансийск), Никита Рожков, Павел Дорофеев (оба – "Стальные Лисы", Магнитогорск), Григорий Денисенко ("Локо", Ярославль), Семен Кизимов ("Ладья", Тольятти), Егор Кравченко (МХК "Спартак", Москва), Василий Подколзин ("Витязь", Подольск), Дмитрий Завгородний ("Римуски Ошеаник", Канада), Андрей Свечников ("Бэрри Кольтс", Канада) и Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", Канада).

Как сообщает сайт ФХР, в рамках подготовки сборная проведет два товарищеских матча – 8 апреля против МХК "Атланты" и 10 апреля против МХК "Динамо" (Москва). 11 апреля команда переберется в Челябинск, где сыграет 14 апреля против сверстников из Белоруссии, 16 апреля – против Швеции.