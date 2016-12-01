Создана рабочая группа по подготовке к Кубку мира среди молодежных клубов

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев создал рабочую группу по подготовке к Кубку мира-2017 среди молодежных клубов, сообщает ТАСС. Сегодня состоялось заседание оргкомитета турнира, на котором присутствовали вице-губернатор Павел Креков и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Участники заседания обсудили вопросы подготовки площадок, финансирования соревнований, предполагается, что большая часть средств на проведение будет выделена из федерального бюджета и фонда молодежной хоккейной лиги.

Кубок мира среди молодежных клубов пройдет 19 по 27 августа 2017 года в Екатеринбурге и Верхней Пышме.