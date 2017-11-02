Кирилл Слепец: "Пока не знаю, поеду ли на суперсерию"

Нападающий "Локомотива" и молодежной сборной России Кирилл Слепец отметил, что пока не знаком с главным тренером железнодорожников Дмитрием Квартальновым. Форвард также добавил, что не знает, поедет ли он на суперсерию в Канаде.
– Какие впечатления от команды?
– Со всеми знаком, и от этого легче. В принципе со всеми виделись в Сочи. Комфортные условия.
– Вы же самый молодой игрок в команде?
– Ага, все интервью так начинают (улыбается).
– Опыт медального ЮЧМ есть только у вас.
– Давно его забыл, как только прошел. Уже переключился на другие темы. Этот опыт, может, подтолкнет и поможет сейчас.
– Уже сказали, едете ли в Канаду?
– Пока нет, в последний момент могут сообщить.
– Расстроитесь, если отправят в Балашихе?
– Да нет. В прошлом году туда ездили Полунин и Капризов.
– Канада и Подмосковье? Серьезно, без разницы, куда ехать?
– Конечно, не то же самое. Но все равно шансы будут попасть и оттуда.
– С новым тренером "Локомотива" Дмитрием Квартальновым уже общались?
– Пока не знаком с ним. Рассказывали только, что бывает на играх иногда. Как познакомимся, буду знать больше о его стиле. Может быть, сам чего расскажу (смеется). (Евгений БЕЛОУСОВ)
Напомним, что суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).
Молодежная сборная России определилась с расширенным составом на суперсерию//Молодежная сборная России провела тренировку в преддверии матчей суперсерии
- Локомотив Яр
- Дмитрий Квартальнов
- Молодежная сборная России (хоккей)
- Александр Полунин
- Кирилл Капризов
- Кирилл Слепец