Кирилл Слепец: "Пока не знаю, поеду ли на суперсерию"

Нападающий "Локомотива"​ и молодежной сборной России Кирилл Слепец отметил, что пока не знаком с главным тренером железнодорожников Дмитрием Квартальновым. Форвард также добавил, что не знает, поедет ли он на суперсерию в Канаде.

– Какие впечатления от команды?

– Со всеми знаком, и от этого легче. В принципе со всеми виделись в Сочи. Комфортные условия.

– Вы же самый молодой игрок в команде?

– Ага, все интервью так начинают (улыбается).

– Опыт медального ЮЧМ есть только у вас.

– Давно его забыл, как только прошел. Уже переключился на другие темы. Этот опыт, может, подтолкнет и поможет сейчас.

– Уже сказали, едете ли в Канаду?

– Пока нет, в последний момент могут сообщить.

– Расстроитесь, если отправят в Балашихе?

– Да нет. В прошлом году туда ездили Полунин и Капризов.

– Канада и Подмосковье? Серьезно, без разницы, куда ехать?

– Конечно, не то же самое. Но все равно шансы будут попасть и оттуда.

– С новым тренером "Локомотива" Дмитрием Квартальновым уже общались?

– Пока не знаком с ним. Рассказывали только, что бывает на играх иногда. Как познакомимся, буду знать больше о его стиле. Может быть, сам чего расскажу (смеется). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

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