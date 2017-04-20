Дмитрий Саморуков: "Сборная России не собиралась уходить со льда без победы"

Защитник юниорской сборной России до 18 лет Дмитрий Саморуков подчеркнул, что четвертьфинальный матч чемпионата мира со Словакией (3:2 ОТ) показал, кто есть кто. По его словам, национальная команда не собиралась покинуть лед в роли проигравшей.

В полуфинале турнира российская команда встретится с Финляндией, которая была сильнее сверстников из Чехии (6:5 ОТ). Полуфинал пройдет 22 апреля.

- Начали хорошо, все были настроены на победу и выкладывались на полную, - сказал Саморуков. - Не собирались уходить со льда без победы, другой задачи не было. Второй период провели не удачно, но перебороли. С ребятами поговорили, забили. Доказали, кто есть кто и готовимся к полуфиналу.

Завтра у нас тренировка, и до игры успеем восстановиться, и все будут готовы. За клуб играл 35 минут, и был готов. Главное - душа горела. В том году с финнами хорошо боролись, в этом - выйдем и все покажем.