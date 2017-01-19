Девять игроков ТХК вызваны в сборную России на Универсиаду

Тренерский штаб студенческой мужской сборной России под руководством Владислава Хромых определился с составом на Всемирную зимнюю Универсиаду. Турнир пройдет с 28 января по 8 февраля в Казахстане.

Как сообщает официальный сайт ФХР, в состав сборной России по хоккею вошли 23 игрока: вратари – Илья Андрюхов ("Сокол"), Тимур Билялов ("Барс"), Александр Самонов (ТХК); защитники – Станислав Заборников (ТХК), Юрий Козловский ("СКА-Нева"), Роман Кудинов (ТХК), Максим Кудряшов (ТХК), Михаил Орлов (ТХК), Владимир Репин (ТХК), Роман Таталин (ТХК), Андрей Щербов ("Сокол"); нападающие – Андрей Алексеев ("Динамо" (Балашиха)), Андрей Ерофеев ("Челмет"), Владислав Ефремов ("Динамо" (Балашиха)), Иван Иванов ("Торпедо", Казахстан), Даниил Ильин (ХК "Саров"), Дмитрий Кириллов ("Сокол"), Артем Осипов ("Барс"), Кирилл Пилипенко ("Динамо" (Балашиха)), Никита Сироткин ("Зауралье"), Сергей Смуров (ТХК), Александр Тарасов ("Дизель"), Вадим Шутов (ТХК).