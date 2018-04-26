Александр Зыбин: "С Денисенко и Свечниковым у нас была бы другая команда"

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин после поражения от сборной США (1:5) в четвертьфинале домашнего юниорского чемпионата мира отметил, что национальной команде очень не хватало Григория Денисенко и Андрея Свечникова.
- Бросалось в глаза, что американцы очень точны в передачах, спокойны, сконцентрированы. При этом сборная России играла нервозно.
- Особенно в первом периоде бросалось в глаза, что нервничают. Передачи неточные. Потом немножко успокоились. Нормальная игра была. Хорошая. Забей мы второй гол - другая игра была бы.
- Кого бы вы отметили в составе сборной?
- Отметил бы Марченко. В четвертьфинале он подустал, но весь турнир играл неплохо.
- А из США?
- У них ровная команда. Мне нравится Хьюз. Но сегодня он выглядел не очень. Наши защитники уделили ему пристальное внимание. И Вальстрем хорош. Хорошее звено, они долго вместе играют.
- В четвертьфинале практически не удалялись.
- Мы переговорили с ребятами. В плане обороны и дисциплины в четвертьфинале было все нормально. Единственное, что в зоне атаке решения принимались у Завгороднего, Кизимова… Надо принимать решения с холодной головой. Были бы посвежее, не играли бы в скользящего нападающего, было бы все по-другому.
- Насколько не хватало Денисенко и Свечникова?
- Если бы они были, вся эта тройка (Денисенко - Хованов - Свечников - прим. "СЭ"), наверное, Марченко и Морозов были бы третьим звеном. И я представляю, какая была бы команда. Было бы три хороших атакующих звена. Не обороняющихся, как у нас ровных, а атакующих.
- Какую оценку всему выступлению поставите?
- Я считаю, что удовлетворительная. Троечка.
- Ожидали, что чехи обыграли Канаду?
- Мы видели Чехию в Америке. Когда они закрылись, построили забор, выкидывали шайбу и обыграли американцев. В одной зоне вся игра проходила, но чехи выиграли 5:2.
- Подсластило пилюлю, что гимн включили неправильный?
- Это просто неправильно. Не совсем правильный ход. Может у них нет другой музыки? (Евгений БЕЛОУСОВ)
skua
Гениальный вопрос про гимн. Этим хвастаться нужно ?
22:27
valentinovich205
Как-то не понятно! А Денисенко кто не взял? Началось соплежуйство! Свечникова не пустили, Денисенко сами зарубили, оценка себе - "троечка"! Хорошо устроились!!!
21:49