Александр Зыбин: "С Денисенко и Свечниковым у нас была бы другая команда"

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин после поражения от сборной США (1:5) в четвертьфинале домашнего юниорского чемпионата мира отметил, что национальной команде очень не хватало Григория Денисенко и Андрея Свечникова.



- Бросалось в глаза, что американцы очень точны в передачах, спокойны, сконцентрированы. При этом сборная России играла нервозно.

- Особенно в первом периоде бросалось в глаза, что нервничают. Передачи неточные. Потом немножко успокоились. Нормальная игра была. Хорошая. Забей мы второй гол - другая игра была бы.

- Кого бы вы отметили в составе сборной?

- Отметил бы Марченко. В четвертьфинале он подустал, но весь турнир играл неплохо.

- А из США?

- У них ровная команда. Мне нравится Хьюз. Но сегодня он выглядел не очень. Наши защитники уделили ему пристальное внимание. И Вальстрем хорош. Хорошее звено, они долго вместе играют.

- В четвертьфинале практически не удалялись.

- Мы переговорили с ребятами. В плане обороны и дисциплины в четвертьфинале было все нормально. Единственное, что в зоне атаке решения принимались у Завгороднего, Кизимова… Надо принимать решения с холодной головой. Были бы посвежее, не играли бы в скользящего нападающего, было бы все по-другому.

- Насколько не хватало Денисенко и Свечникова?

- Если бы они были, вся эта тройка (Денисенко - Хованов - Свечников - прим. "СЭ"), наверное, Марченко и Морозов были бы третьим звеном. И я представляю, какая была бы команда. Было бы три хороших атакующих звена. Не обороняющихся, как у нас ровных, а атакующих.

- Какую оценку всему выступлению поставите?

- Я считаю, что удовлетворительная. Троечка.

- Ожидали, что чехи обыграли Канаду?

- Мы видели Чехию в Америке. Когда они закрылись, построили забор, выкидывали шайбу и обыграли американцев. В одной зоне вся игра проходила, но чехи выиграли 5:2.

- Подсластило пилюлю, что гимн включили неправильный?

- Это просто неправильно. Не совсем правильный ход. Может у них нет другой музыки? (Евгений БЕЛОУСОВ)