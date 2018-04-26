Россия проиграла США в 1/4 финала юниорского чемпионата мира

Сборная России проиграла команде США (1:5) в 1/4 финала юниорского чемпионата мира. Хозяева турнира уверенно проводили два периода встречи и в третьем отрезке матча пропустили четыре шайбы, две из которых - в пустые ворота.

У россиян отличился Руслан Исхаков, в составе победителей по шайбе забросили Коул Кауфилд, Джоэл Фэраби в меньшинстве, Оливер Вальстрем. Якоб Вайс и Джек Хьюджес забивали в пустые ворота.

Чемпионат мира U18

1/4 финала

Россия – США – 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Голы: Кауфилд - 1 (Вайс, Эмберсон), 8:47 - 0:1. Исхаков - 1, 22:26 - 1:1. Фэраби - 1 (мен., Стэстни), 52:55 - 1:2. Вальстрем - 1 (Хьюз, Стэстни), 57:22 - 1:3. Вайс - 1 (п.в.), 58:43 - 1:4. Хьюз - 1 (мен., п.в.), 59:53 - 1:5.

Вратари: Мифтахов (58:34 - 58:43, 59:11 - 59:53) - Найт.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 17 (6+6+5) - 41 (9+10+22).

Судьи: Алари, Хольм.

26 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.