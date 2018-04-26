Россия проиграла США в 1/4 финала юниорского чемпионата мира

Сборная России проиграла команде США (1:5) в 1/4 финала юниорского чемпионата мира. Хозяева турнира уверенно проводили два периода встречи и в третьем отрезке матча пропустили четыре шайбы, две из которых - в пустые ворота.
У россиян отличился Руслан Исхаков, в составе победителей по шайбе забросили Коул Кауфилд, Джоэл Фэраби в меньшинстве, Оливер Вальстрем. Якоб Вайс и Джек Хьюджес забивали в пустые ворота.
Чемпионат мира U18
1/4 финала
Россия – США – 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
Голы: Кауфилд - 1 (Вайс, Эмберсон), 8:47 - 0:1. Исхаков - 1, 22:26 - 1:1. Фэраби - 1 (мен., Стэстни), 52:55 - 1:2. Вальстрем - 1 (Хьюз, Стэстни), 57:22 - 1:3. Вайс - 1 (п.в.), 58:43 - 1:4. Хьюз - 1 (мен., п.в.), 59:53 - 1:5.
Вратари: Мифтахов (58:34 - 58:43, 59:11 - 59:53) - Найт.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 17 (6+6+5) - 41 (9+10+22).
Судьи: Алари, Хольм.
26 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
fanat2017
За Арсеналий с децтва!))---Игру смотрел? Де...л. По игре обе команды нулевые,пиндосы ни в чём не превосходили. А пропускать в большинстве,могут только наши днари. Дальше была агония. Опять пиндосня выиграет. Канада преподнесла главную сенсацию ---проиграла днарям из Чехии. Куда идёт хоккей???? Это надо умудриться проиграть команде,которую все драли в группе. Значит и кленовые такие же днари,как и пиндосы с Россией!!!
21:05
VitalOK
Без удивления! Блат в детском спорте делает дело. Денежные папаши двигают своих бездарей в состав - таланты без денег на обочине хоккея
21:02
Poka my ediny - my ne pobedimy
Вот все кто пишет о том , что тренеры нужны , проблема в том , что нерусские и тд и тп???? вы вообще с головой дружите , нет??? Если коррупция и блат всем правят в нашей стране о каком результате может идти речь????? Чего мы ждем???? Эта страна обречена и рано или поздно при такой системе сгниет до уровня второсортных команд при таком раскладе ... И это относится не только к хоккею , а к уровню жизни в целом в стране , останется ооооченб большая часть нищайших людей и оооооочень малая часть богатейших держащих в своих руках всю власть и деньги. Задумайтесь. Это не либерализм. Учитесь смотреть вперед заранее.
20:55
ozozolio
В Российской сборной должны играть русские пацаны-Русский Иван-самый сильный Иван в мире
20:29
gay174
ozozolio За то олимпиаду выйграли-с блеском /////Как же РОтенберг не успел сынка своего в состав олимпийской сборной воткнуть? Был бы в юниорах сейчас олимпийский чемпион!!! А что...заявили бы на игру пацана...дали бы ему шайбы после разминки пособирать...глядишь и медальку золотую бы папульке притаранил! И Бэху в придачу!
20:28
gay174
Жаль, что не услышит нас никто... Пока это б...во не прекратится, наши пацаны не перестанут уезжать в Канаду и Америку. Там же действительно можно играть в хоккей только за то, что ты умеешь в него играть! За деньги там в состав не поставят! В.А.Третьяк! При всем к Вам уважении, не хотите Вы менять ситуацию...только обеды вкусные жрать способны! С Днем Рождения ВАс!
20:22
DG (new))
gay174 Лучше бы выставили молодежку "Трактора" этого возраста! Уверен...они бы не опозорились перед родной публикой и на родном льду! Там бы хоть мысль была на льду и желание! Порвали бы звездно-полосатых как тузик грелку! А тренер вообще кто такой? Первый раз слышу! Позорище!/////////////////////// Тренер 9-икратный чемпион СССР в составе ЦСКА ( это как игрок), но как тренер похоже недоразумение
20:21
ozozolio
Сборную надо собирать с одного клуба а не двух
20:21
ozozolio
За то олимпиаду выйграли-с блеском
20:20
Thomas_Boy_
unLost14 __________ И в мини-футболе, и в мини-хоккее. Даже, как бы нелепо это ни звучало, в мини-баскетболе. И это не я хочу. Это Народ требует. Там, пониже... Недоволен Народ. Мефтахудыновы и Рабиновичи позорят сборную.
20:19
Rosinant
Вротенберги, говорите?! Ну вот отсюда и успехи!
20:17
unLost14
Thomas_Boy_, а в мини-футболе поди тоже хочешь знающую? Вот незадача, а мы и в основную фернандесов с арями гоним. Вы уж Там разберитесь на заседаниях ваших патриотичных! Не только обеды дорогие кушайте!
20:15
chomyak
Когда же вы,патриоты - идиоты,очухаетесь,и до вас допрёт,откуда ноги растут во всех наших позорах-невзгодах,даже в спорте? Или дальше будете нести свой бред?
20:14
Shalopay
Третьяк, Зингер, Коваленко, Тарасенко, Балдерис, Ирек Гимаев...При чём тут национальность?
20:14
gay174
Лучше бы выставили молодежку "Трактора" этого возраста! Уверен...они бы не опозорились перед родной публикой и на родном льду! Там бы хоть мысль была на льду и желание! Порвали бы звездно-полосатых как тузик грелку! А тренер вообще кто такой? Первый раз слышу! Позорище!
20:14
Neil
Предсказуемо.
20:13
xxx5
Результат был ожидаем. Команда мертвая, вратарь дыра полная, игры никакой, играют блатари. Куда катится наш хоккей, а Третьяк рапортует о какой то там программе развития.
20:11
Thomas_Boy_
unLost14 ___________ Так-то есть другой Кузнецов - младшОй. А то искхаковы с зингельшухерами про хоккей-то ничего и не знают. Хочу русскую сборную! Знающую про хоккей!
20:09
andrew82
и Павел Ротенберг не вытащил....0+0 и -5 за турнир! И таких там как минимум 3. А звено Денисенко-Хованов-Свечников не нужно, зачем
20:06
gay174
Задумайтесь, люди! Ротенберг чей сын? Так вот...как всегда полные нули с детства рулят везде...В команде был еще и внук Билялетдинова!? Мы их заметили на площадке как лидеров команды? НЕТ! НЕТ! И ЕЩЕ РАЗ НЕТ! Пока у нас с детского хоккея за ДЕНЬГИ будут ставить в состав уродов-инвалидов, мы ничего не будем иметь на выходе! Не будет у нас преемственности поколений! Мы будем всегда в ж...е, пока не будут играть в хоккей действительно ХОРОШИЕ игроки, а не денежные мешки! Сотни пацанов с детства мечтают играть в хоккей, но не могут достичь своей мечты, так как у нас БАБЛО рулит, а не здравый смысл! В Челябе и других хоккейных городах множество талантов не доходят даже до МХЛ, так как в состав команд проходят сынки богатых и известных родителей...Пример в "Тракторе" Машаров...нулище, каких поискать...тем не менее в третьем звене "ТРактора" барахтается! А был еще Алистратов! Пока систему не поменяем, будем америкосам и другим ж..у облизывать!
20:06
unLost14
Thomas_Boy_, ты что, брат, как же они Кузнецова позовут? Он ведь сегодня ночью за Стенли бороться будет!)
20:06
bishop812
Позорная игра и такое же завершение турнира,с полумертвой США так мертво сыграть ,и тренер виноват и игроки ,ни один матч на турнире не был достойным ,тухлая игра и ожидаемый конец !
20:04
pafalex
Хорошо!!!Может теперь поймут что нужны иностранцы для нашего хоккея, на пост тренера... наша тренерская школа себя изжила полностью и приносит только вред... пора уже помощи у иностранцев просить иначе и хоккей годика через три сгинет...
20:04
yspesh4
Хоккей отстой с обоих сторон. Бей-беги. Один в один никто обыграть не может, и это по юниорам. Канадцы, судя по-всему, такие же. Грустно.
20:04
Thomas_Boy_
А Галенюк и Охотюк - хачи или евреи? И почему не позвали Иванова, Петрова, Сидорова, Попова и Кузнецова?
20:02
DG (new))
Тренеров для такой работы нужно тоже готовить , селекция и у ТШ должна быть, а в России видимо покажут на кого-то пальчиком - "вот энтот будет!", "ну дядя пойдешь, потренеруешь?".... а "помеченый" и отвечает - "отчего же не пойти? Пойду. Попробую, не корову же проиграю. Авось получится и тогда из меня вся журналистская братия звездой и Надеждой нации назовет".... а не получилось, то скажет "ну.. не смогли. Наши не выдюжили, а соперник силен и коварен. И что вы на меня накинулись? Не корову же проиграли.. Да я и сам не хотел. Меня уговаривали долго. Не смог подвести руководящих товарищей. А сам бы я уже как с месяц на берегу реки, с удочкой (у меня и место уже прикормлено). Но вот втерся я ибо доверчив и слабохарактерен".... А в следующем году все по-новой....
20:01
Бронзовый Солдат
Ну что, волшебный пендель из сборной тренеру последует?
20:01
diskmen
За Арсеналий с децтва!))Шпартак Шампиньон
19:58
За Арсеналий с децтва!))
Я так понял трансляции чемпионата на этом закончены?))
19:57
Болельщик Шексны
Ну что вы, какой хоккей? Это же игрушка для ФХР. Главное чтобы фамилия звучала детей друзей солнцеликого и луноподобного. Вы посмотрите его стату, там "-" по всем показателям. Зато фамилия звучит.
19:57