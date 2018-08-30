В Чехии экс-игрока ЦСКА подозревают в употреблении кокаина

Бывший защитник ЦСКА и "Северстали" Петр Часлава подозревается в употреблении кокаина, сообщает isport.blesk.cz. По информации источника, в июне 38-летний хоккеист, в настоящее время выступающий за "Пардубице", был остановлен полицией Чехии – в результате проверки в его организме было выявлено наличие следов наркотических препаратов. Последующий тест дал положительный результат на кокаин. Вместе с тем, анализ крови, проведенный в больнице, не подтвердил первоначальных подозрений.

Издание утверждает, что Часлава был остановлен из-за полученной ранее информации о возможном правонарушении. Генеральный менеджер клуба защитника отказался от развернутых комментариев, сославшись на то, что находится в отъезде.

Напомним, Часлава провел в КХЛ 215 матчей, набрав 34 (8+26) очка. Помимо этого, в составе сборной Чехии в 2010 году он стал чемпионом мира.