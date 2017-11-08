Швеция стартовала в Евротуре с победы над Чехией, Аксельссон оформил дубль

Сборная Швеции в первом матче на Кубке "Карьяла" обыграла Чехию (5:3). Дублем в составе победителей отметился Дик Аксельссон.

В следующей игре на финском этапе Евротура шведы сыграют с Канадой (10 ноября), а чехи в этот же день встретятся с Швейцарией.

Евротур

Кубок "Карьяла"

Швеция - Чехия - 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Голы: Накладал - 1 (бол., Нестрашил, Радил), 12:55 - 0:1. Эверберг - 1 (Анелев, Ландер), 14:45 - 1:1. Бирнер - 1 (Ржепик, Кундратек), 21:55 - 1:2. Меллер - 1 (Линдстрем), 29:53 - 2:2. Линдстрем - 1 (бол., Кронвалль), 32:07 - 3:2. Радил - 1 (бол., Клепиш, Накладал), 35:22 - 3:3. Аксельссон - 1 (бол., Петерссон, Умарк), 48:25 - 4:3. Аксельссон - 2 (бол., Петерссон), 57:42 - 5:3.

Вратари: Энрот - Францоуз (59:42).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 24 (5+13+6) - 23 (13+5+5).

Судьи: Гофман, Оленин.

8 ноября. Эребру. Behrn Arena.