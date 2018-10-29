Семь игроков КХЛ - в сборной Швеции на Кубок Карьяла

Сборная Швеции огласила список игроков на Кубок Карьяла-2018. В нее вошли семь представителей КХЛ и один игрок из чемпионата Швейцарии.

Вратари: Ларс Юханссон (ЦСКА, КХЛ), Магнус Хелльберг (СКА, КХЛ).

Защитники: Микаэль Викстранд ("Ферьестад"), Симон Беритильссон ("Брунас"), Йеспер Шельгрен ("Лулео"), Филип Хольм ("Торпедо", КХЛ), Линус Арнессон ("Эребро"), Лукас Бенгтссон ("Линчепинг"), Виктор Лев ("Йокерит", КХЛ), Йоэль Перссон ("Векше").

Нападающие: Антон Ландер ("Ак Барс", КХЛ), Якоб Лилья, Даниэль Бродин, Якоб Йозефсон, Йонатан Дэвидссон (все - "Юргорден"), Йоаким Ньюгар, Линус Йоханссон (оба - "Ферьестад"), Антон Редин ("Давос", Швейцария), Йон Норман ("Йокерит", КХЛ), Ник Серенсен ("Линчепинг"), Эмиль Ларссон ("Лулео"), Деннис Расмуссен ("Металлург", КХЛ), Антон Ведин ("Тимре"), Линус Фреберг ("Векше").

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября.