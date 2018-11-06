Ротенберг объяснил, почему Никитина нет среди тренеров сборной

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, почему наставник ЦСКА Игорь Никитин не вошел в тренерский штаб сборной России на Кубок "Карьяла".

- У Никитина закончился контракт со сборной. На чемпионат мира мы рассматриваем лучших специалистов, у нас все в силе. Думаю, к старту ЧМ будет ясность по этому вопросу. (Михаил Зислис)

Кубок "Карьяла" пройдет с 8 по 11 ноября. Сборная России 8 ноября проведет стартовый матч на турнире со сборной Финляндии.

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