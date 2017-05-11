Разин стал тренером-консультантом "Попрада"

Бывший тренер "Югры" и "Автомобилиста" Андрей Разин стал тренером-консультантом словацкого "Попрада", сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что Разин по ходу минувшего сезона был уволен из "Автомобилиста" за неудовлетворительные результаты и отработал в "Югре" до конца сезона, после чего покинул команду.

– Я уже долгое время знаком с главным тренером команды, – цитирует сайт "Попрада" Разина. – Мы вместе тренировали в КХЛ, работали с молодежными командами. Поэтому о предложении я думал недолго. Будут ли российские хоккеисты играть за "Попрад"? Все российские игроки мечтают выступать в КХЛ, но не у всех есть такая возможность. Моя цель будет заключаться в помощи поискать игроков для команды. В основном это будут молодые хоккеисты.