Расмус Далин: "Андрей Свечников – потрясающий игрок"

Защитник сборной Швеции Расмус Далин после поражения от Финляндии (1:3) в матче Кубка "Карьяла" подчеркнул, что в этот день соперник был сильнее. По словам 17-летнего хоккеиста, у финнов отличная команда.

– Евротур – отличный опыт для меня, – начал Далин. – В целом – не нервничал, а играть против финнов на такой вот арене, переполненной болельщиками – это круто. Лично для меня – большое событие. У Финляндии отличная команда. Не знаю, сильнее ли она канадской, но сегодня они были лучше нас.

Не знаю, каковы мои шансы поехать на Олимпиаду. Да и не думаю об этом. Посмотрим. Мне сейчас важнее то, как я играю. Конечно, мне хочется туда поехать. И у сборной Швеции отличные шансы на золото. У нас много хороших игроков.

Слышал, что КХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду. Но не знаю, как на это реагировать – не вдавался в вопрос. Нам остается только ждать решений.

До драфта еще далеко. Многое может произойти. И я и об этом тоже стараюсь не думать. Концентрируюсь на своей игре. На том, что мне нужно исправлять в моей игре, что можно делать лучше. Иногда преддрафтовые рейтинги попадаются мне на глаза, но я стараюсь в них не смотреть. Конечно, я знаю Андрея Свечникова. И много раз играл против него. Он потрясающий игрок.

Напомним, Далин считается безоговорочным фаворитом драфта НХЛ-2018. Свечников в абсолютном большинстве рейтингов идет вторым. (Игорь ЕРОНКО)