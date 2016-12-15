Олег Знарок: "Задача на Кубок Первого канала - победа. Других задач не бывает"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Швеции (1:3) в матче Кубка Первого канала отметил, что одной из причин поражения могло стать волнение, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также специалист подчеркнул, что не будет менять сочетания звеньев на следующую игру турнира.

- Сочетания оставите на следующий матч?

- Скорее всего, да. Но что-то все равно поменяем. Не знаем еще, будем ли завтра раскатываться. Ни сборов, ни тренировок у нас не было. Сегодня собрались – завтра играем. Но физическое состояние – самое главное.

- Довлеет ли над вами то, что турнир посвящен 70-летию российского хоккея?

- Наверное, ребята немножко переволновались. Но мы все равно неплохо начали. Надо было просто забить больше одного гола. Тогда бы игра их раскрепостила и играли бы совсем по-другому. И другой результат был. К сожалению, у нас это не получилось, а гол шведов команду сковал.

- Задача на турнир – по-прежнему первое место?

- У нас других задач не бывает.