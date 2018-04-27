Олег Браташ: "Победа - уже хорошо, а все остальное – рабочие моменты"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над Норвегией в рамках товарищеского турнира Кубок "АЛРОСА" (4:2) отметил, что главное результат. Также он отказался оценивать игру новичков команды.

- Победой мы всегда довольны, ведь за этим команды и выходят на лед, - цитирует пресс-служба ФХР Браташа. - Если она была завоевана - уже хорошо, ну а все остальное – рабочие моменты, которыми мы будем заниматься в рабочем порядке.

- Сочетания звеньев уже установлены?

- Они могут ротироваться. На каждый сбор, на каждый турнир у нас совершенно новый состав – это нормально, так и должно быть. Мы стараемся охватить и пропустить через олимпийскую сборную максимальное количество игроков. Поэтому, разумеется, в игровых сочетаниях могут происходить любые изменения.

- Сегодня в составе были игроки, которые ранее не выступали за олимпийскую команду. Кто-то из них вас порадовал?

- Да, в этом составе много ребят, которые не выступали за олимпийскую сборную ранее. Поэтому детальный разбор игры, разбор полетов, у нас впереди – я бы не стал отмечать сходу все недостатки и ошибки, все-таки это сугубо профессиональное и не сиюминутное дело.

- Вы сыграете три матча за три дня. Насколько это удобно и полезно?

- Все команды находятся в равных условиях. Но для игроков это сложно, в первую очередь, физически. На них накладывается приличная нагрузка: играть даже два дня подряд очень сложно, ну а три – тем более. Но в таких условиях тоже многое проверяется: когда уже нет сил, на первый план выходит мышление и мастерство игроков. Поэтому в любой ситуации, в том числе и в этой, посмотреть на ребят и оценить их очень полезно.