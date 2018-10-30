Никитин и Кудашов не поедут на Кубок Карьяла

Тренеры сборной России Алексей Кудашов и Игорь Никитин не поедут на Кубок Карьяла из-за занятости в клубах. Кудашов помогает Илье Воробьеву в СКА, а Никитин является главным тренером ЦСКА.

Штаб сборной отправится в Финляндию в следующем составе: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов, сообщает официальный сайт ФХР.

Кубок Карьяла пройдет в столице Финляндии Хельсинки с 8 по 11 ноября (за исключением вынесенного матча Швеция – Чехия)