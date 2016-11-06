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Никита Гусев: "Сорокин сделал основное дело, но и команда ему помогала"

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Нападающий сборной России Никита Гусев после победы над Чехией в матче Кубка "Карьяла" (3:0) отметил вратаря Илью Сорокина, который оформил "сухарь". Россияне выиграли все три матча и стали победителями турнира.

– У чехов хорошая команда, сегодня было тяжело играть, но удачно забросили и в большинстве, и в меньшинстве, а потом удержали счет.

– В прошлых матчах чехи забросили 11 шайб, а на этот раз – ноль. Заслуга Ильи Сорокина прежде всего?

– Конечно, вратарь основное дело сделал, но команда ему помогала.

Сборная России стала победителем Кубка "Карьяла"

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