Крис Ли: "Надеюсь, Канада лучше выступит на этапе Евротура в Москве"

Защитник магнитогорского "Металлурга" и сборной Канады Крис Ли остался недоволен игрой команды на Кубке "Карьяла", где североамериканцы заняли последнее, четвертое место. Победителями турнира стали финны (9 очков), на второй строчке расположилась Россия (6), тройку замкнула Швеция (6).

На первом в сезоне этапе Евротура Канада одержала победу над Швейцарией (3:2), после чего поочередно проиграла Швеции (0:2) и Финляндии (3:4).

- Игра была равной, но финнам больше повезло - они лучше реализовали свои шансы, - цитирует ТАСС Ли. - Мы разочарованы результатом. У нас была неплохая игра на Кубке "Карьяла", надеюсь, сумеем лучше выступить на следующем этапе Евротура в Москве.

Было приятно увидеть многих партнеров по сборной, с которыми мы не общались длительное время. Все ребята старались выложиться по полной, для всех важны матчи за национальную сборную. Сейчас трудно говорить, кто из этого состава окажется на Олимпиаде, все-таки еще много времени до февраля.

Напомним, российский этап Евротура пройдет в Москве с 13 по 17 декабря.