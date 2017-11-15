Кирилл Капризов: "Скорости в европейском хоккее выше, чем в КХЛ"

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов отметил, что на Кубке "Карьяла" для него все было привычно. Он также добавил, что скорости в европейском хоккее выше, чем в КХЛ.

На турнире Капризов провел все три матча за национальную команду и забросил две шайбы. Сборная России заняла второе место на Кубке "Карьяла".

– Мне было все привычно, поскольку я уже в этом году ездил на этап Евротура. Скорости в Европе повыше, чем в КХЛ, уровень сборных выравнивается, – приводит ТАСС слова Капризова. – Чем чаще игры проходят, тем легче. Лучше больше играть, чем больше тренироваться.

Первый матч после Кубка "Карьяла" ЦСКА проведет против "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.