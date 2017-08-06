Илья Воробьев: "Самсонов играл со СКА, потому что физически лучше готов"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от СКА (2:4) в рамках Sochi Hockey Open отметил, что выпустил в воротах Илью Самсонова так как доволен его физической готовностью. Специалист отметил, что в игре с "Куньлунем" ворота будет защищать Василий Кошечкин.

– Хорошо проверить себя против СКА, – сказал Воробьев. – Будем сейчас смотреть игру, разбирать. Получили много пищи для размышлений.

– Планируете ли вы и дальше наигрывать Косова с Коваржем и Мозякиным?

– Будем думать. С "Витязем" Косов неплохо смотрелся. Со СКА – были моменты, но у первой тройки в целом был не самый удачный день.

– Возможен ли перевод на правый фланг первой тройки Филиппи, тем более что у него есть такой опыт?

– Да, у нас есть такой вариант в голове.

– Дронов в матче со СКА впечатлил. Удивило, что вы поставили его в пару к Шаусу.

– Да еще много может быть перестановок, это же предсезонный турнир. На Дронова мы рассчитываем. Он молодой парень, но мы серьезно на него рассчитываем.

– Почему вышел Самсонов в воротах?

– Потому что он лучше готов. Мы так и планировали с самого начала. Илья давно уже тренируется, он был в Америке с Сергеем Гариным, занимался после операции. Физически лучше готов. Кошечкин будет играть с "Куньлунем". (Игорь ЕРОНКО)