Игорь Захаркин: "Сведберг неплохо выглядел на Кубке "Карьяла", несмотря на три поражения"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин уверен, что вратарь уфимцев Никлас Сведберг не виноват в поражениях сборной Швеции в каждом из матчей Кубка "Карьяла". По его словам, голкипер неплохо выступил на турнире.

- Никлас - это вратарь высокого уровня, - приводит "Спорт Бизнес- Online" слова Захаркина. - Мы иногда удивляемся его выходкам или его выходам из ворот. Он иногда агрессивен, иногда очень эмоционален. Но я-то понимаю, что этот вратарь привык выигрывать и хотел бы это делать всегда. К сожалению, сборная Швеции проиграла все три матча, в том числе против сборной России. Но здесь не столько проблема Никласа, сколько проблема шведских хоккеистов, потому что русская команда играла быстрее. Думаю, что Никлас выглядел неплохо на турнире, он получил необходимую практику и уверенность, которая всегда приходит после международных турниров. Потому что эти турниры по своему содержанию и по структуре игры значительно сложнее, чем игры внутреннего чемпионата.

- В "Салавате" есть два голкипера, которые играют почти поровну - Гаврилов и Сведберг. При этом есть очень много вратарей в системе клуба. Кто-то из них будет получать игровую практику?

- Я бы не хотел этого. Не могу сказать "нет", потому что может произойти все, что угодно, имею в виду травмы. В таком случае резервный вратарь входит в картинку и получает игровую практику. Мне как тренеру не хотелось бы, чтобы кто-то еще принимал участие в матчах за "Салават Юлаев". Два вратаря вполне достаточно, чтобы пройти оставшуюся часть чемпионата.