23:07 9 февраля | ХОККЕЙ — Европа

Андрей Светлаков: "В сборной очень хорошая атмосфера"

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Нападающий сборной России Андрей Светлаков после вынесенного матча шведского этапа Евротура против сборной Финляндии (2:1) отметил, что полностью восстановился и чувствовал себя хорошо. Хоккеист подчеркнул, что ему всегда приятно приезжать в национальную команду.

– На последних минутах забили гол и вытащили этот матч, – цитирует пресс-служба ФХР Светлакова. – По состоянию могу сказать, что я чувствую себя хорошо, восстановился полностью. Атмосфера в сборной очень хорошая, и мне всегда приятно сюда приезжать, тем более это большая ответственность и стимул – представлять страну на международной арене.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=13145

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