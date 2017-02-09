Андрей Светлаков: "В сборной очень хорошая атмосфера"

Нападающий сборной России Андрей Светлаков после вынесенного матча шведского этапа Евротура против сборной Финляндии (2:1) отметил, что полностью восстановился и чувствовал себя хорошо. Хоккеист подчеркнул, что ему всегда приятно приезжать в национальную команду.

– На последних минутах забили гол и вытащили этот матч, – цитирует пресс-служба ФХР Светлакова. – По состоянию могу сказать, что я чувствую себя хорошо, восстановился полностью. Атмосфера в сборной очень хорошая, и мне всегда приятно сюда приезжать, тем более это большая ответственность и стимул – представлять страну на международной арене.