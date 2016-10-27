Андрей Николишин: "Решение проверить резерв и проявившую себя молодежь на "Кубке Карьяла" логично"

Чемпион мира-1993 Андрей Николишин в интервью "Известиям" выразил мнение, что решение тренерского штаба сборной России проверить на "Кубке Карьяла" молодежь логично. По словам Николишина, статусные и возрастные игроки требуют отдыха и паузы.

– Заявка почти полностью составлена из молодых ребят – кто-то уже привлекался в состав, кто-то вызывается впервые, – подчеркнул Николишин. – Ближайший резерв, почти вся лучшая российская молодежь, которая сейчас у нас есть из хоккеистов, стабильно играющих в КХЛ. Статусные и возрастные игроки требуют отдыха и паузы, потому что являются лидерами в своих клубах и на них ложится серьезная нагрузка. Исходя из этого, логично решение проверить ближайший резерв и проявившую себя молодежь. Конечно, кто-то уровня Ильи Ковальчука или Вячеслава Войнова, находящихся сейчас в СКА в отличной форме, должен передавать опыт этим молодым ребятам. Но они могут это делать и в клубах по ходу сезона, поэтому на данном этапе критической необходимости в их приезде в национальную команду нет.