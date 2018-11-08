Алексей Жамнов: "Михеев приболел, в воротах с финнами сыграет Сорокин"

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов перед первым матчем Кубка Карьяла с хозяевами турнира – сборной Финляндии – объяснил отсутствие в составе форварда Ильи Михеева и назвал вратаря, который начнет турнир.

– Видео с финской командой, конечно, смотрели, – начал Жамнов. – У них новый тренер, которого мы хорошо знаем. Думаю, что соперник будет играть более агрессивно, чем раньше. Ждем тяжелую игру.

– Что с Михеевым?

– Он приболел. Посмотрим, как дальше будет себя чувствовать. Сегодняшнюю игру он пропустит. Антипин и Слепышев тренировались отдельно, они сегодня не сыграют. У нас ротация, они готовятся к следующему матчу. В воротах сегодня сыграет Сорокин. (Марат Сафин)

Матч Россия – Финляндия начнется в 19.30 по московскому времени.