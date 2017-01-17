Вадим Богданов: "Перед Норвегией ел рыбу, вот в чем дело"

Вратарь сборной России Вадим Богданов после победы над командой Польши в матче группового турнира чемпионата мира рассказал, в чем секрет его успешной игры, передает из Нанта спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Вадим, признавайтесь, что вы сегодня съели?

– Да вроде все как обычно (смеется). Перед игрой кофе пил. А, вспомнил! Перед матчем с норвежцами была рыба, а сегодня нет! Вот в чем дело (смеется).

– А если серьезно?

– Везло часто. Плюс тренер вратарей нам расписал все просто досконально. Да и настроились хорошо. В раздевалке нам сказали нужные слова, вы уж поверьте (смеется).

– Когда узнали, что сегодня в воротах будете вы?

– Мы всегда узнаем стартовый состав в раздевалке. Сегодняшний день – не исключение.

– Но было предчувствие, что поставят вас?

– Если честно, да. Все-таки я играю в польской лиге, кому играть против них, как не мне?