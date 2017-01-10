Сергей Шишкарев: "Россиянам по силам попасть в четверку на чемпионате мира"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в преддверии отъезда мужской национальной сборной на чемпионат мира во Франции отметил, что команда голодна до больших побед. По его словам, коллективу под руководством Дмитрия Торгованова по силам попасть в четверку сильнейших.

- У нас достаточно опытная команда с точки зрения опыта и амбиций, - приводит "Р-Спорт" слова Шишкарева. - Игроки выступают за ведущие европейские клубы, за российские, и они истосковались по победам.

Соперники по группе? Всегда отношение в группе такое, что, пройдя ее, на следующем этапе становится легче. Группа вполне проходная, она по силам нам. Настроиться нужно на все матчи, вполне по силам попасть в четверку, а дальше будет только легче.

С точки зрения рейтинга японцев, они могут считаться одним из самых легких соперников для нас, но азиатский гандбол – это другая школа, другая манера. Я видел, как играют японские девчонки. Они как кошки на площадке. Не знаю, как парни будут выглядеть. Думаю, что есть время еще тактически к ним подготовиться, но самое главное – не проиграть в тактике, в настрое. С точки зрения мастерства мы сильнее.

Напомним, что соперниками россиян на первом этапе турнира, помимо сборной Японии, станут представители Франции, Польши, Норвегии и Бразилии. Матчи групповой стадии россияне будут проводить в Нанте.

Во Францию сборная России отправится в среду утром. Чемпионат мира пройдет с 11 по 29 января.