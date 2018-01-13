Роман Остащенко: "Рождение сына добавило мне мотивации в игре против Финляндии"

Гандоблист сборной России Роман Остащенко после победы над командой Финляндии (36:26) в финальном матче первого квалификационного раунда на чемпионат мира-2019 заметил, что в первом тайме у команды были проблемы с мотивацией. Также он отметил отличную атмосферу на трибунах.



– У меня два дня назад родился сын, – цитирует "Р-Спорт" Остащенко. – Это моя мотивация сейчас, можно сказать. Буду стараться больше, бегать, прыгать. Хотелось сегодня доказать тренерам, что могу играть на высшем уровне.



Игра сегодня получилась разной – два разных тайма. Не особо сильно настроились на первый тайм. Даже слышал с трибун, что мы не можем играть так против дворовой команды. Это очень сильно разозлило. Второй тайм мы провели очень собранно. Хотелось порадовать болельщиков, но так начинать матч нельзя было.



Атмосфера в Казани была очень хорошей. Не ожидал, что будет столько народу. Надеюсь, после этого матча в Казани появится профессиональная команда по гандболу.



Напомним, что российская сборная одержала шесть побед в шести матчах и заняла первое место в группе, которое дает право выступить в июне в плей-офф квалификации. Чемпионат мира среди мужчин пройдет в Дании и Германии с 9 по 27 января 2019 года.