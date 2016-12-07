Виктория Жилинскайте: "Расслабляться на чемпионате Европы больше нельзя"

Гандболистка сборной России Виктория Жилинскайте считает, что россиянкам нельзя расслабляться на чемпионате Европы, как это было в стартовом матче против Хорватии. Также она отметился силу сборной Румынии, с которой подопечным Евгения Трефилова предстоит сыграть сегодня. Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

- В стартовом матче у нас было недопонимание на площадке, не получалась игра в защите, - цитирует "Р-Спорт" Жилинскайте. - Надеюсь, мы все это исправим. В игре с хорватками мы были уверены, что победили. Такого отношения больше нельзя допускать, конечно. Хорошо, что в итоге мы собрались и победили хорваток. Другие команды могут не простить нам такую расслабленность.

- Как оцените следующего противника, сборную Румынии?

- Соперник очень сильный. Лидерами команды являются Кристина Нягу, Мелинда Гейгер. Нам нужно собраться, разобрать досконально всех игроков. Нужно сыграть против румынок с полной самоотдачей, и тогда все получится. Расслабляться на чемпионате Европы больше нельзя.