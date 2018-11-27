Определился состав женской сборной России на чемпионат Европы

Стал известен состав женкой сборной России на чемпионат Европы по гандболу-2018. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России.

Состав сборной России:

Вратари: Анна Седойкина ("Ростов-Дон"), Кира Трусова ("Астраханочка"); левые крайние - Полина Кузнецова ("Ростов-Дон"), Дарья Самохина ("Астраханочка");

Левые полусредние: Екатерина Баркалова ("Кубань"), Анна Сень ("Ростов-Дон"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка");

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева ("Лада"), Ярослава Фролова ("Кубань"), Ирина Никитина ("Звезда");

Линейные: Майя Петрова, Ксения Макеева (обе - "Ростов-Дон");

Правые полусредние: Анна Кочетова, Ирина Снопова (обе - "Астраханочка"), Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко ("Кубань");

Правые крайние: Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе - "Ростов-Дон").

Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Сборная России сыграет в одной группе с командами Франции, Черногории и Словении.