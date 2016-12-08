Оксана Роменская: "Выиграть у России - дело чести для любой команды на чемпионате Европы"

Трехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Пекине Оксана Роменская в интервью "СЭ" подчеркнула, что любая команда на чемпионате Европы будет иметь повышенную мотивацию на матчи против России из-за победы команды Евгения Трефилова на Олимпиаде-2016. По ее словам, после поражения от Румынии (17:22) россянкам не стоит опускать головы.

– Поединок с Румынией стал еще и "схваткой" двух опытнейших специалистов: главного тренера россиянок Евгения Трефилова и испанца Мартина Амброса…

– Для любой сборной, приехавшей на чемпионат, дело чести – выиграть у команды, которая взяла золото на Олимпиаде. Это естественно. Выиграть у Трефилова для тренера Румынии – это, наверное, как в космос полететь.

– Какие ошибки допустили игроки сборной России?

– Возможно, присутствовал мандраж, были игровые нестыковки. Иногда присутствовало недопонимание между игроками. Они не забили свое, не смогли реализовать некоторые моменты. Но вратарю нужно отдать должное, она – молодец. Впрочем, и наша команда мне очень нравится. Конечно, хочется побед, но сразу ничего не бывает.

– К 22-й минуте на площадке побывали абсолютно все россиянки, которые находились в заявке на матч.

– Евгений Васильевич пытался "зацепиться" хоть за какого-нибудь игрока, которые смог бы повести за собой команду.

– Чего стоит ожидать от команды в дальнейших встречах?

– Давайте пока не будем делать поспешных выводов. Да, россиянки ошиблись. Но именно на таких играх и сплачиваются коллективы. Поражения учат идти вперед. Команда обновленная. После Олимпиады было не так много времени на тренировки. Многие девочки выступали за молодежную сборную, но это несравнимо с национальной командой. Не стоит "вешать носы" – впереди только хорошее. (Любовь КОНЯЕВА)