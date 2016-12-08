Оксана Роменская: "Команде Трефилова необходимо собраться после поражения от Румынии"

Трехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Пекине Оксана Роменская в интервью "СЭ" отметила, что игрокам сборной России следует психологически собраться после проигрыша Румынии (17:22) на групповом этапе чемпионата Европы. По ее словам, в этом поражении нет ничего страшного, а команда должна перестроиться на заключительный матч в группе против Норвегии.

– Чемпионат Европы среди женщин начался для России с победы над Хорватией, однако, во втором матче наша команда потерпела поражение от Румынии. В чем причины неудачи?

– Я до последнего надеялась, что наша сборная все-таки сможет догнать Румынию. У нас команда молодая, еще не сыграна, многие никогда не выступали на таком уровне. В поражении ничего страшного нет, для молодых девчонок – это опыт. Просто в этот раз соперник оказался сильнее. Хорваты по стилю игры чем-то напоминают нас, может, от этого было чуть проще, а у румын сборная играет на более высоких скоростях. Разница заметна и по броскам, и по защите, и по умению держать мяч.

– На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная Румынии даже не смогла выйти в плей-офф…

– Некоторые страны приехали на чемпионат Европы с обновленными составами. Сборная Румынии – команда с характером и в матче с росинками они это показали. Они могут дать фору многим. Не стоит их сбрасывать со счетов.

– Многие спортсменки, уходя с площадки, едва сдерживали слезы. Может ли первое поражение на чемпионате Европы доставить психологические сложности команде и как-то отразиться на дальнейших выступлениях?

– Это только начало. Все понимают, что завтра снова предстоит важная игра с Норвегией. Нам обязательно нужно выйти из подгруппы. Психологически необходимо настроиться и собраться, прежде всего, более опытным девочкам, которые уже прошли Олимпийские игры. А молодых спортсменок нужно подбодрить, чтобы они проявили свои лучшие качества в завтрашнем матче. (Любовь КОНЯЕВА)