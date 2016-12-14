09:45 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Марина Судакова: "Во втором тайме матча с Данией нам вставили "дрындулей", и мы заиграли"

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Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов.Евгений Трефилов: "Иногда просыпаюсь ночью и думаю: "А не гавкнуть ли мне?"

Крайняя нападающая сборной России Марина Судакова выразила мнение, что в матче чемпионата Европы с Данией (26:26) россиянки провалились в обороне. По ее словам, команда начала демонстрировать хорошую игру только во втором тайме. Отметим, что за тур до конца основного раунда Euro подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал.

- Мне кажется, мы провалились в защите. Датчанки все, что бросали издалека, забили нам, - приводит "Р-Спорт" слова Судаковой. - Возможно, чуть-чуть не хватило везения нам в этом матче. Мы вроде держались, держались, забивали… Во втором тайме нам вставили "дрындулей", и мы заиграли. А надо было играть весь матч, как второй тайм. Мы настроились сегодня, как следует. Жалко, что этот настрой у нас был не всегда.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20161214/1113714367.html

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