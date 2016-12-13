Евгений Трефилов: "Среди отзывов болельщиков встречаются такие высказывания, что становится понятно, что люди далеки от гандбола"

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов заявил, что некоторые критики, обсуждающие выступление его команды на чемпионате Европы, совсем не разбираются в гандболе. Тем не менее он готов прислушиваться к профессиональным комментариям.

- Если говорить о выступлении сборной России на чемпионате Европы, то я читаю отзывы болельщиков гандбола, и встречаются такие высказывания, что становится понятно, что люди, которые их пишут, далеки от темы, - цитирует пресс-служба федерации гандбола России Трефилова. - Это все равно что если бы я рассказывал о космосе и влиянии невесомости, хотя абсолютно не разбираюсь в этом вопросе.

Хочу, чтобы люди меня понимали и знали мою позицию. Я прекрасно отношусь к администрации города Ростова, которая очень многое делает для развития нашего вида спорта. Снимаю перед ней и ростовскими болельщиками шляпу. Но я хотел бы призвать – давайте все вместе работать в интересах национальной сборной России. Например, не совсем понятна ситуация, когда игроки отсутствуют на сборах, ссылаясь на повреждения, травмы, личные просьбы. Я могу пойти навстречу, в жизни всякое бывает, но если такое случается регулярно, это не совсем понятно. Я извиняюсь за высказывание, которое попало в эфир по время матча, это произошло в "порыве нежности". Я ко всем отношусь хорошо, и к Волгограду, и к Ростову, и к Тольятти. Единственное – некоторые высказывания болельщиков гандбола, которые мало знакомы с положением дел, мне не совсем понятны.

– Например?

– Например, пишут, что Евгений Трефилов должен был пойти к Майе Петровой и попросить выступать за сборную России. Конечно, можно было так сделать. Но, во-первых, у Майи двое детей, ей нужно заниматься семьей, вечно она выступать за национальную команду не будет. Во-вторых, у нас состоялся с разговор, и она попросила не вызывать ее на сбор по некоторым причинам, и я пошел ей навстречу. Я снимаю шляпу перед Петровой, что она отыграла Олимпиаду. Но я должен понимать, кто у нас может играть на позиции линейного. Нам надо работать с Александрой Степановой, Яной Жилинскайте, надо посмотреть воспитанниц волгоградской школы гандбола, игроков 1996, 1998 годов рождения. Если обсуждать вопросы сборной России, то хотелось бы слышать профессиональные мнения. Я готов слушать и прислушиваться к ним.