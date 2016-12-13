11:36 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Евгений Трефилов: "Среди отзывов болельщиков встречаются такие высказывания, что становится понятно, что люди далеки от гандбола"

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Главный тренер сборной России Евгений Трефилов заявил, что некоторые критики, обсуждающие выступление его команды на чемпионате Европы, совсем не разбираются в гандболе. Тем не менее он готов прислушиваться к профессиональным комментариям.

- Если говорить о выступлении сборной России на чемпионате Европы, то я читаю отзывы болельщиков гандбола, и встречаются такие высказывания, что становится понятно, что люди, которые их пишут, далеки от темы, - цитирует пресс-служба федерации гандбола России Трефилова. - Это все равно что если бы я рассказывал о космосе и влиянии невесомости, хотя абсолютно не разбираюсь в этом вопросе.

Хочу, чтобы люди меня понимали и знали мою позицию. Я прекрасно отношусь к администрации города Ростова, которая очень многое делает для развития нашего вида спорта. Снимаю перед ней и ростовскими болельщиками шляпу. Но я хотел бы призвать – давайте все вместе работать в интересах национальной сборной России. Например, не совсем понятна ситуация, когда игроки отсутствуют на сборах, ссылаясь на повреждения, травмы, личные просьбы. Я могу пойти навстречу, в жизни всякое бывает, но если такое случается регулярно, это не совсем понятно. Я извиняюсь за высказывание, которое попало в эфир по время матча, это произошло в "порыве нежности". Я ко всем отношусь хорошо, и к Волгограду, и к Ростову, и к Тольятти. Единственное – некоторые высказывания болельщиков гандбола, которые мало знакомы с положением дел, мне не совсем понятны.

– Например?

– Например, пишут, что Евгений Трефилов должен был пойти к Майе Петровой и попросить выступать за сборную России. Конечно, можно было так сделать. Но, во-первых, у Майи двое детей, ей нужно заниматься семьей, вечно она выступать за национальную команду не будет. Во-вторых, у нас состоялся с разговор, и она попросила не вызывать ее на сбор по некоторым причинам, и я пошел ей навстречу. Я снимаю шляпу перед Петровой, что она отыграла Олимпиаду. Но я должен понимать, кто у нас может играть на позиции линейного. Нам надо работать с Александрой Степановой, Яной Жилинскайте, надо посмотреть воспитанниц волгоградской школы гандбола, игроков 1996, 1998 годов рождения. Если обсуждать вопросы сборной России, то хотелось бы слышать профессиональные мнения. Я готов слушать и прислушиваться к ним.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/evgeniy-trefilov-nuzhno-obedinitsya-i-rabotat-v-interesah-sbornoy-rossii

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

по заголовку думал, что это про статьи Игоря Яковлевича)

12:19

механик39

Наконец то дана правильная оценка фанатам -болельщикам -мотоциклистам -"волчатам" приехавшим на ЕВРО во Францию .

12:06

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