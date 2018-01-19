21:02 19 января | Гандбол — Чемпионат Европы

EHF в конце февраля – марте решит судьбу медалей чемпионата Европы всей молодежной сборной России


Европейская гандбольная федерация (EHF) в конце февраля или в марте вынесет решение о том, лишится ли вся женская молодежная сборная России второго места на чемпионате Европы-2017 среди игроков не старше 19 лет.

Ранее сообщалось, что Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, сдавшие положительные допинг-пробы на мельдоний, дисквалифицированы на 20 месяцев и лишены наград турнира. Также было объявлено, что в отношении ФГР открыто разбирательство.

"Во втором разбирательстве, которое будет касаться Федерации гандбола России, будет рассмотрен вопрос о наказании для команды (в целом) и о том, потеряет ли она свое второе место на чемпионате Европы-2017. Мы ожидаем решения в конце февраля – марте", – приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы EHF.

Позднее в ФГР заявили, что серебряных медалей ЧЕ-2017 лишены только Скоробогатченко, Дувакина и Дудина, а не вся команда.

Гандболистки молодежной сборной России лишены серебра чемпионата Европы-2017 из-за допинга//
ФГР: молодежная сборная России сохранила серебро чемпионата Европы-2017, наказание касается только гандболисток

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/handball/20180119/1131349850.html

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